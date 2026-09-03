Лидер белорусской оппозиции заявляет, что Россия может использовать Беларусь для провокации НАТО

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предупредила, что Россия может использовать территорию Беларуси для эскалации напряженности и провокации стран-членов НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Тихановская отметила, что самопровозглашённый президент Александр Лукашенко по-прежнему готов предоставить территорию и инфраструктуру для потенциальных российских наступательных или устрашающих операций против альянса.

Светлана Тихановская, находящаяся в Варшаве, отметила, что получила информацию о строительстве новой военной инфраструктуры в Беларуси вблизи украинской границы, а также вдоль границ страны с государствами-членами Европейского Союза.

"Мы должны быть очень осторожны – мы видим, что в Беларуси разворачивается инфраструктура для ракет "Орешник"; они угрожают и шантажируют ядерным оружием", – утверждает Тихановская.

Тихановская также отметила, что Россия и Беларусь уже осуществляют гибридные атаки против стран НАТО, в частности направленные на Литву, Польшу и Латвию.

Ее комментарии прозвучали на фоне усиления беспокойства в Балтийском регионе по поводу потенциальной военной активности России и гибридных угроз, в частности кибератак, дезинформации и использования дронов.

В декабре 2025 года в Минске объявили о прибытии российского ракетного комплекса "Орешник".

В середине апреля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия убеждает Беларусь открыть новый фронт, вероятно, против страны НАТО.