СМИ: Хегсет готовит серьезное сокращение офицерского состава Пентагона

Министр обороны США Пит Хегсет намерен объявить о сокращении на 20% числа должностей генералов и адмиралов в рамках реорганизации своего ведомства.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, передает "Европейская правда".

Как ожидается, в среду Хегсет выступит перед сотнями младших офицеров и рядовых военнослужащих в Квантико, штат Вирджиния, чтобы ознакомить их со своими приоритетами в отношении вооруженных сил.

Чиновники сообщили, что глава Пентагона объявит о планах сократить штатные должности генералов и адмиралов на 20%. Это вдвое превышает минимальное сокращение на 10%, которое Хегсет запланировал в прошлом году.

По словам источников, вместо увольнения некоторые люди получат другие звания, тогда как должности других будут упразднены.

Отдельно во вторник Пентагон обнародовал меморандум с указанием, что Министерство обороны больше не будет назначать гражданских лиц на должности штатных преподавателей в военных академиях США. В меморандуме это указание представлено как мера, направленная на переориентацию военных академий на "ведение боевых действий".

Хегсет быстро приступил к реорганизации ведомства, увольняя высокопоставленных офицеров во всех родах войск и решая конкретные кадровые вопросы.

Мероприятие в среду состоится через год после того, как министр во время выступления в Квантико резко раскритиковал "толстых генералов" и инициативы по обеспечению разнообразия перед американскими генералами и адмиралами. Тогда он оправдывал увольнение офицеров высшего ранга, в частности самого высокопоставленного генерала США, который был афроамериканцем, и самого высокопоставленного адмирала ВМС, которая была женщиной. Он заявил, что офицеры, которых он уволил, были частью "испорченной культуры".

Сообщалось, что отставка министра армии США Дэна Дрисколла связана с длительным конфликтом с главой Пентагона Питом Хэгсетом.

Пентагон продолжает готовить пересмотр американского военного присутствия в Европе, он должен быть готов к 6 ноября.

Согласно планам, США могут вывести из Европы около трети контингента или даже больше.