Во Франции сообщили о более чем 400 арестах во время протестов старшеклассников

Французский министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил, что во вторник, 29 сентября, по всей Франции было задержано 440 человек, преимущественно участников протестного движения среди школьников.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

По словам министра, две трети задержаний привели к заключению под стражу, преимущественно за повреждение имущества или насилие в отношении представителей государственной власти.

По данным Министерства образования, по меньшей мере 10 сотрудников системы национального образования получили ранения во время протестов. В частности, в департаменте Норд учителю нанесли побои, в департаменте О-де-Сен директора школы ранили пиротехническим средством, а в Эссоне педагогу угрожали смертью.

"Эти акты насилия невозможно описать словами. Оправдывать их или призывать в этом контексте к расширению блокад – значит подвергать опасности как наших учеников, так и государственных служащих. Это безответственно", – подчеркнул министр образования Эдуар Жеффре.

Возникшее из-за нехватки средств и ухудшения условий обучения, протестное движение старшеклассников может продолжиться в четверг, поскольку главная представительная организация призывает продолжить блокирование дорог после дня масштабной забастовки работников государственного сектора.

"Мы, старшеклассники и старшеклассницы, мобилизуемся, чтобы нам заменили учителей, чтобы увеличили финансирование и чтобы у нас были достойные условия обучения", – говорится в заявлении Студенческого профсоюзного союза (USL).

Организация требует от Министерства национального образования как можно скорее принять её представителей и призывает к продолжению акций в четверг.

Движение, зародившееся на прошлой неделе в регионе Иль-де-Франс, постепенно набирало силу и призывало старшеклассников присоединиться во вторник к забастовке государственных служащих. Организация заявляет, что в день забастовки из примерно 3 700 учебных заведений во Франции были заблокированы 400.

Министерство образования в конце вторника сообщало о 338 учебных заведениях, которые все еще находились под влиянием акции, из них 45 были заблокированы. По данным ведомства, известно о 31 раненом среди учащихся и персонала.

Во вторник, 29 сентября, в ряде французских городов школьники поджигали мусорные баки, бросали бутылки, брусчатку и другие предметы в сотрудников правоохранительных органов. Полиция в ответ применяла слезоточивый газ.

В тот же день на Парижской кольцевой дороге около сотни пожарных заблокировали движение транспорта, требуя от правительства увеличения финансирования их сферы.