Группа конгрессменов США призвала Трампа применить "закон Грэма" о санкциях против РФ

Двухпартийная группа членов Палаты представителей США обратилась к американскому президенту Дональду Трампу с призывом не ослаблять санкции против России, а вместо этого применить "закон Грэма".

Об этом говорится в письме четырёх законодателей из Группы поддержки Украины в Конгрессе США, пишет "Европейская правда".

Законодатели от обеих партий Марси Каптур, Брайан Фицпатрик, Майк Квигли и Джо Уилсон обратились к администрации с призывом не ослаблять санкционные ограничения против РФ за её вторжение в Украину.

Так конгрессмены отреагировали на сообщения СМИ о том, что у Трампа предлагают добиваться от России освобождения политических заключённых в обмен на ослабление санкций и возобновление экономических связей с Москвой.

Члены Палаты представителей осудили эту идею, подчеркнув, что это лишь воодушевит Кремль.

"Пока продолжается полномасштабное вторжение России с целью завоевания Украины и угроз нашим европейским союзникам, Соединенные Штаты должны принимать все необходимые меры, чтобы остановить военного преступника Владимира Путина. Ослабление санкций придаст России смелости и затянет войну", – говорится в обращении законодателей.

Они также призвали Трампа одобрить санкционные меры, предусмотренные "законом Грэма". Согласно законодательству, президент США должен объявить санкции против России до 18 октября.

"Мы с нетерпением ожидаем первого раунда новых санкций со стороны администрации до 18 октября – первого срока, предусмотренного в Законе Линдси О. Грэма о санкциях против России и Ирана, – и призываем администрацию действовать оперативно, чтобы усилить экономическое давление на Россию. Мир в Европе можно достичь только благодаря силе", – подчеркнули конгрессмены.

Ранее американские сенаторы-демократы выступили с совместным заявлением, в котором, среди прочего, призвали Трампа применить "закон Грэма", касающийся санкций против России и "штрафных пошлин" против покупателей российских энергоносителей.

В выступлении на Генеральной Ассамблее ООН президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости он готов применить "закон Грэма".

Подробнее об этом законопроекте читайте в статье "Адские санкции" становятся реальностью? Как Конгресс США наказал Россию и что будет делать Трамп.