Литва выразила протест России в связи с диверсией в Эстонии и атаками на Украину

Министерство иностранных дел Литвы в среду вызвало представителя посольства России для вручения двух нот протеста.

Об этом сообщили в литовском МИД, пишет "Европейская правда".

В одной из нот протеста Литва, выражая солидарность с Эстонией, решительно осудила акт диверсии, совершенный 15 августа 2026 года в Таллинне, когда было умышленно подожжено здание, принадлежащее эстонской оборонной компании Milrem Robotics. Накануне эстонские власти подтвердили, что ответственность за эту диверсию несут российские спецслужбы.

В МИД подчеркнули, что Вильнюс вместе со своими союзниками будет решительно реагировать на атаки России и другие действия, нарушающие международное право, в частности гибридные нападения.

"Такие действия против одного из союзников следует рассматривать как угрозу безопасности всего евроатлантического сообщества, а попытки России ослабить решимость союзников в поддержке Украины обречены на провал", – подчеркнули в ведомстве.

Также представителю российского посольства вручили ноту протеста в связи с систематическими и продолжительными атаками против Украины. В ней указано, что 28 сентября Россия атаковала Киев и другие города, нанеся удар по зданию Национальной академии наук Украины. В ходе атаки погибли два человека, десятки получили ранения, также было разрушено историческое здание XIX века. По всей стране погибло не менее девяти человек, более 80, в том числе трое детей, получили ранения.

Там напомнили, что атаки России продолжались и в ночь на 29 сентября, когда были нанесены удары по административным зданиям гражданского назначения, учебному заведению и объектам инфраструктуры.

Литовское Министерство иностранных дел заявило, что защита гражданского населения и гражданских объектов является одним из основных требований международного гуманитарного права, а лица, ответственные за его нарушение, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Литва требует, чтобы Россия немедленно прекратила агрессию против Украины и соблюдала свои обязательства в соответствии с международным правом, подчеркнули в МИД.

Напомним, полиция безопасности Эстонии установила, что поджог здания оборонного предприятия Milrem Robotics в Таллинне, произошедший в ночь на 15 августа, был актом диверсии, заказанным российскими спецслужбами.

После установления причастности российских спецслужб к поджогу Milrem Robotics в Таллинне Эстония вызовет временного поверенного по делам России.

Глава МИД Андрей Сибига решительно осудил диверсию России против компании Milrem Robotics в Таллинне и выразил полную солидарность с Эстонией.