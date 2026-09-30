Министр обороны Бельгии о гибридных атаках РФ: это будет мрачная зима для Европы

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Европе и Бельгии в частности необходимо усиливать противовоздушную оборону, в частности с помощью украинских технологий, чтобы противостоять российским гибридным угрозам.

Об этом он заявил на саммите по вопросам обороны и космоса, организованном Euronews, пишет "Европейская правда".

Глава Минобороны Бельгии подчеркнул, что Россия представляет собой самую большую угрозу для его страны. По его словам, в ближайшие месяцы Кремль готовит больше гибридных атак против европейских стран.

"В ближайшие месяцы будет все больше гибридных угроз. Это будет мрачная зима для Европы", – сказал Франкен.

В этом контексте он призвал к усилению противовоздушной обороны в Европе, в частности за счет привлечения технологий из Украины.

"Нам нужны украинские технологии, чтобы они как можно быстрее попали на европейский континент, а также в Бельгию и НАТО, чтобы бороться с теми беспилотниками, которые летают со скоростью 600 километров в час", – заявил министр.

Он анонсировал встречу с заместителем министра обороны Украины Сергеем Боевым по этому поводу.

"Нам нужно усилить нашу противовоздушную оборону, увеличить запасы и нарастить производство. Все должно происходить быстрее", – добавил глава Минобороны Бельгии.

Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что вторжение дронов на территорию Альянса свидетельствует об "эволюции характера угрозы".

28 сентября министры обороны стран ЕС в Брюсселе впервые обсудили новый чрезвычайный протокол безопасности, который предусматривал бы действия и ответы на гибридные угрозы со стороны России – диверсии, нарушения воздушного пространства, поджоги и т. п.

11 сентября в Брюсселе начало работу учредительное заседание Альянса дронов ЕС и Украины, в который вошли девять украинских и девять европейских компаний.