Странам-кандидатам на вступление в ЕС будет предложена беспрецедентная "постепенная интеграция" в единый рынок блока, которая будет включать беспрепятственную торговлю и доступ к научно-исследовательским программам, пока их заявки находятся в процессе рассмотрения.

Об этом говорится в проекте предложения Европейской комиссии, который имеется в распоряжении Politico, пишет "Европейская правда".

Согласно плану, ЕС откроет свой рынок для стран-кандидатов при условии, что они согласятся выступать вместе с блоком против враждебных государств и промышленных конкурентов.

"Более ранняя интеграция откроет возможности для предприятий Союза, укрепит европейские цепочки создания стоимости и снизит стратегическую зависимость. Комиссия определит, в каких сферах подтвержденное согласование нормативно-правовых актов и способность их выполнения позволяют более глубокое участие в научных исследованиях, инновациях и промышленном сотрудничестве, а также более широкий доступ к рынку", – говорится в проекте предложения.

Этот обзор, подготовленный под руководством главного советника президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен Александра Адама, кардинально изменит подход ЕС к странам региона. В настоящее время почти все экономические преимущества более тесного сотрудничества зарезервированы исключительно для членов Евросоюза, а с 2013 года, после присоединения Хорватии, ни одно новое государство не вступило в ЕС.

В рамках обзора Украине, Молдове, Албании и Черногории будут предложены "дорожные карты", призванные ускорить процесс вступления в ближайшие годы. В других странах, таких как Северная Македония, Косово, Босния и Герцеговина, Сербия и Турция, этот процесс затягивается – при этом растут опасения, что они отдалятся от ЕС или сблизятся с Россией или Китаем.

Согласно плану Комиссии, экономические выгоды, предлагаемые странам-кандидатам, будут зависеть от поддержки ими целей внешней политики ЕС, а доступ к единому рынку – от того, не будут ли они передавать ключевые технологии враждебным государствам и торговым конкурентам.

"По мере углубления промышленной и рыночной интеграции участие в чувствительных секторах должно сопровождаться сотрудничеством в сфере проверки инвестиций, экспортного контроля, введения санкций и защиты чувствительных технологий", – говорится в документе.

Как отмечается, доступ к рынку должен учитывать стратегическую согласованность, критические зависимости и способность управлять рисками для инфраструктуры и цепочек поставок.

Согласно обзору, конечной целью стран-кандидатов должно быть обретение полноправного членства в ЕС, а это время "следует в полной мере стратегически использовать как для подготовки Союза к расширению членства, так и для углубления постепенной интеграции в сферах общего интереса".

Напомним, Еврокомиссия перенесла на 6 октября представление оценки того, как будущее расширение Евросоюза повлияет на его ключевые политики и какие изменения могут потребоваться самому ЕС для принятия новых государств-членов.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос представила четыре направления изменений в процессе расширения ЕС – внутренние реформы блока, усиленные демократические гарантии, постепенная интеграция и переходные меры.