Сибига призвал международное сообщество требовать от России прекратить осаду Олешек

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество и международные организации усилить давление на Россию, чтобы та прекратила осаду города Олешки.

Об этом он написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Андрей Сибига заявил, что ВСУ прилагают все усилия, чтобы помочь людям, например, доставляют с помощью дронов гуманитарную помощь.

"Каждый день на счету в спасении людей, которые там голодают и умирают. Мы призываем наших международных партнеров действовать немедленно и требовать немедленного гуманитарного доступа, чтобы положить конец этой катастрофе", – написал Сибига.

По словам главы украинского МИД, Россия планирует пропагандистскую кампанию, где будет утверждать, что гуманитарной катастрофы в городе нет.

"По данным нашей разведки, Россия готовится инсценировать десятки видео в оккупированных Олешках, заставляя местных жителей говорить на камеру, что они счастливы, сыты и благодарны российским оккупантам", – отметил министр иностранных дел.

Как сообщала "Европейская правда", 28 сентября главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что ЕС пытается доставить гуманитарную помощь в оккупированные Олешки.

А в Евросоюзе заявили, что требуют от России обеспечить гуманитарный доступ к Олешкам и пытаются добиться этого с помощью международных партнеров.

Подробнее о ситуации в оккупированном городе читайте в материале УП: "Олешки в осаде: город, где едят траву, прячут тела в подвале больницы и ждут эвакуации, которой нет".