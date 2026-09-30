Стефанчук обсудил с еврокомиссаром Кос финансовую поддержку Украины

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук обсудил с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос ход реформ и финансовую поддержку Украины.

Об этом он заявил в своём аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Встреча состоялась по пути в Мадрид, где Стефанчук примет участие в XII Иберо-американском парламентском форуме.

"Благодарен Марте Кос за высокую оценку работы Верховной Рады и неизменную поддержку Украины. Позиция четкая: Европейский Союз и впредь будет стоять рядом с Украиной на пути реформ и европейской интеграции. Для нас важно сохранять этот темп – принимать необходимые решения, укреплять государство и шаг за шагом приближать полноправное членство Украины в Европейском Союзе", – заявил спикер Верховной Рады.

По словам Стефанчука, с Мартой Кос удалось обсудить дальнейшую финансовую поддержку Украины, работу Верховной Рады в условиях постоянных российских атак, принятие необходимых решений и дальнейшее продвижение реформ.

Напомним, 29 сентября в Брюсселе Марта Кос заявила, что ЕС выполняет свою часть обязательств и дала понять, что ожидает того же и от Киева. В частности, она призвала украинские власти объединиться для "толоки реформ" в обмен на финансирование.

Ранее президент Владимир Зеленский во время встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен утверждал, что из-за войны Верховная Рада не может работать в обычном режиме и быстро принимать все необходимые законопроекты.