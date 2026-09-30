В британских вузах участились антисемитские инциденты

В британских университетах количество зафиксированных антисемитских инцидентов выросло почти на 80% по сравнению с периодом до нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.

Об этом говорится в отчете благотворительной организации Community Security Trust (CST), которая консультирует еврейскую общину Великобритании по вопросам безопасности, опубликованном в среду, 30 сентября, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

По данным CST, в 2025/26 учебном году в британских университетах зафиксировали 95 антисемитских инцидентов.

Для сравнения: в 2022/23 учебном году, последнем перед нападением ХАМАС и началом последующей операции Израиля в секторе Газы, было зарегистрировано 53 таких случая.

Таким образом, количество инцидентов выросло примерно на 79%. В то же время по сравнению с 2024/25 учебным годом их количество увеличилось на 14%.

Всего в течение двух учебных лет, охваченных отчетом, CST зафиксировала 178 антисемитских инцидентов, связанных с британскими университетами.

Большинство случаев касалось оскорбительного поведения – словесных оскорблений, антисемитских высказываний или граффити, направленных против еврейских студентов, сотрудников или организаций.

В то же время в 2024/25 учебном году было зафиксировано два случая крайнего насилия, а в целом за двухлетний период – шесть нападений.

По данным CST, 16 антисемитских инцидентов за два года были совершены сотрудниками университетов.

"Ни один студент не должен выбирать между выражением своей идентичности и чувством безопасности на кампусе, однако для слишком многих еврейских студентов это остается реальностью", – заявила министр образования Великобритании Люси Пауэлл.

Ранее в этом году в Лондоне произошла волна поджогов объектов, связанных с еврейской общиной. В конце августа четверо обвиняемых в поджоге общественных машин скорой помощи в Лондоне, принадлежащих еврейской общественной службе, признали свою вину.

Сообщалось, что лондонская полиция расследует возможную причастность Ирана к серии нападений на объекты еврейской общины.

Также стало известно, что Великобритания выделит 250 млн фунтов стерлингов (293 млн евро) в течение трех лет на усиление защиты еврейских общин.