Зеленский и Стубб обсудили вопрос поддержки Украины на фоне ударов со стороны России

Президент Владимир Зеленский пообщался со своим финским коллегой Александром Стуббом на фоне российских ударов по украинским регионам.

Об этом он сообщил в соцсетях, передает "Европейская правда".

Зеленский проинформировал Стубба о ситуации после российских ударов и новой эскалации террора против украинских городов и общин.

В частности, они обсудили, что именно может наиболее ощутимо поддержать оборону и усилить F-16 и ПВО в целом.

"Почти все эти сутки, с ночи, в Киеве и других наших городах и регионах продолжается воздушная тревога, сохраняется постоянная угроза реактивных "шахидов". Ночью также были удары баллистическими ракетами", – добавил Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что основной целью ночного российского удара была энергетика столицы и Киевской области.

Также утром 30 сентября беспилотник пролетел через воздушное пространство Молдовы, после чего упал за пределами села Гирбовец, что в Анений-Нойском районе, и взорвался.

В этот же день ещё один беспилотник пролетел над Молдовой; власти закрыли воздушное пространство в северной и центральной частях страны.

А министр обороны Молдовы Анатолий Носатый заявил, что беспилотник был реактивным.