Украина предлагает Еврокомиссии упростить процедуру получения квот на импорт некоторых продуктов
Украина предлагает Европейской комиссии упростить администрирование отдельных тарифных квот на импорт товаров, чтобы поддержать украинский бизнес.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
В частности, речь о тарифных квотах на товары шла во время встречи министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого с еврокомиссаром по вопросам сельского хозяйства и продовольствия Кристофом Хансеном в Брюсселе.
"Украина предлагает упростить администрирование отдельных тарифных квот, в частности на муку и молочную продукцию, а также рассмотреть более гибкие механизмы для биоэтанола и нативного крахмала. Цель этих предложений – поддержать украинскую перерабатывающую промышленность и снизить административную и финансовую нагрузку на бизнес", – сообщили в министерстве.
Также стороны обсудили ситуацию в украинском аграрном секторе, экспортную логистику, доступ производителей к финансированию и рынку ЕС, а также подготовку Украины к членству в Европейском Союзе.
Высоцкий заявил, что Украина заинтересована в дальнейшем развитии дополнительных маршрутов "Путей солидарности" и механизмов поддержки такой логистики.
"Сегодня для нас принципиально важно сохранить способность украинского агрария производить. Проблемы с экспортом очень быстро превращаются в проблему ликвидности. Если производитель не может реализовать продукцию по экономически обоснованной цене, у него остается меньше ресурсов для следующей посевной", – отметил министр.
Кроме того, речь шла о подготовке Украины к членству в ЕС в рамках переговорных глав 11 "Сельское хозяйство и развитие сельских территорий", 12 "Безопасность пищевых продуктов, ветеринарная и фитосанитарная политика" и 13 "Рыболовство и аквакультура". Украинская сторона заявила, что работает над созданием Выплатного агентства, развитием системы администрирования аграрной поддержки, адаптацией системы государственного контроля и цифровизацией рыбного хозяйства.
Ранее Тарас Высоцкий в Брюсселе заявил о готовности увеличивать поставки биометана в Европейский Союз – первые поставки биогаза в ЕС уже осуществлены.
Напомним, Латвия вводит пограничный контроль зерна, чтобы предотвратить транзит украденного в Украине товара.