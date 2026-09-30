В четырёх странах Европы прошли масштабные рейды против байкерской банды
В среду рано утром более 1 000 полицейских провели рейды в Германии, Бельгии, Болгарии и Нидерландах, направленные против международной сети по отмыванию денег, связанной с членами байкерской группировки Hells Angels.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.
Источники сообщили dpa, что было исполнено 14 ордеров на арест, а власти пытаются конфисковать активы на сумму 48,6 млн евро.
Пресс-секретарь полиции Дуйсбурга отметила, что операция была направлена против международной сети отмывания денег, а также против преступной организации, которой, по информации dpa, являются Hells Angels.
По данным полиции, проводится обыск более 100 объектов недвижимости, а под следствием находятся 71 человек.
Власти отметили, что среди подозреваемых есть лица, ответственные за сеть отмывания денег, действующую по всей Германии и Европе, а также высокопоставленные члены байкерской группировки.
Их подозревают в таких преступлениях, как создание преступной организации, вымогательство, организованное мошенничество и отмывание денег. Расследование также касается предполагаемых преступлений, связанных с оружием, нападений и уклонения от уплаты налогов.
В среду утром корреспондент dpa стал свидетелем масштабной полицейской операции с участием спецподразделений по адресу влиятельного члена Hells Angels в Дуйсбурге.
Полиция сообщила, что большинство обысков проводится в земле Северный Рейн-Вестфалия, тогда как шесть объектов обыскиваются в других немецких землях. Семь объектов также обыскиваются в Бельгии, Болгарии и Нидерландах.
Операцию возглавляют прокуроры Дуйсбурга, к ней также привлечено управление по борьбе с финансовыми преступлениями земли Северный Рейн-Вестфалия.
СМИ сообщили, что расследование длится уже более четырех лет и было начато после перестрелки в Дуйсбурге в мае 2022 года. В столкновении между байкерами и членами турецко-ливанской расширенной семьи участвовали более 100 человек.
В апреле стало известно, что полиция немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия провела масштабную операцию, направленную против байкерской группировки Hells Angels.
По ее результатам следователи изъяли имущество на сумму до 2,5 млн евро.