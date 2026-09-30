Лидеры ЕС обсудят российскую блокаду Чёрного моря и подготовку Украины к зиме

На саммите лидеров ЕС 15–16 октября будет высказан призыв оказать помощь Украине в её подготовке к зиме, в частности в плане обеспечения устойчивости критически важной инфраструктуры, а также будет поднят вопрос о последствиях блокирования Россией экспортных путей через Чёрное море.

Об этом говорится в проекте выводов Европейского совета 15-16 октября, который имеется в распоряжении "Европейской правды".

Чтобы помочь Украине подготовиться к зиме, Европейский совет призывает к дальнейшему усилению мер и координации в целях укрепления устойчивости критически важной инфраструктуры и энергетической системы Украины, а также удовлетворения других неотложных потребностей, говорится в документе.

Лидеры ЕС подчеркнут, что в условиях, "когда Россия усилила свои масштабные, систематические и безрассудные ракетные и дроновые атаки против гражданского населения и гражданской инфраструктуры Украины, включая энергетические и транспортные системы, Европейский совет высоко оценивает мужество, решимость и стойкость украинского народа и его руководства в противостоянии российской агрессии и защите своей земли".

"Осуществляя своё неотъемлемое право на самооборону, Украина смогла удержать свои позиции и противостоять огромному давлению со стороны России, не позволив ей достичь своих военных и стратегических целей", – подчеркнут в Евросовете.

"Нанося удары по сельскохозяйственной инфраструктуре Украины, черноморским портам, экспортным объектам и судам, блокируя судоходные пути и уничтожая зернохранилища, Россия вновь превращает продовольствие в оружие и подрывает глобальную продовольственную безопасность, в частности в Африке, Азии и на Ближнем Востоке. Европейский совет подчеркивает важность безопасности, стабильности и свободы судоходства в Чёрном море, что имеет жизненно важное значение для устойчивого экспорта зерна", – отмечается в тексте документа.

Чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации, Европейский совет призывает к немедленному возобновлению безопасного прохода судов с зерновыми грузами в Черном море.

Как сообщала "Европейская правда", лидеры ЕС также планируют призвать Украину ускорить работу над внутренними реформами, которые позволят получить финансовую поддержку на сумму в миллиарды евро, предусмотренную на 2026 год.

Напомним, очевидцы сообщали, что встреча президента Владимира Зеленского и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Нью-Йорке, где проходила сессия Генеральной ассамблеи ООН, прошла в напряженной обстановке.