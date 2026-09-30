СМИ: Россия угрожает НАТО ядерным оружием на фоне напряженности в странах Балтии

Россия предупредила НАТО, что будет готова применить ядерное оружие, если Альянс попытается изолировать её Калининградскую область.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на документ, направленный НАТО со стороны РФ, сообщает "Европейская правда".

В документе Москва обвинила Альянс в "опасном и необдуманном курсе", который несет "высокий риск разгорания прямого вооруженного конфликта".

В документе также говорилось о возможности "российских ударов по центрам принятия решений в странах-членах Альянса с самого начала".

"Россия будет готова применить весь арсенал сил и средств, имеющихся в её распоряжении, включая ядерное оружие, для защиты своей территории, если страны НАТО предпримут какую-либо попытку, направленную на изоляцию Калининградской области от остальной части страны", – говорится в дипломатической ноте.

В письменном ответе НАТО, с которым ознакомилось издание, говорится, что он является оборонительным альянсом, обязанным противостоять угрозам для своих членов со всех сторон.

"Никакие учения или действия НАТО не представляют угрозы для территории Российской Федерации. Мы призываем Российскую Федерацию прекратить свое безосновательное полномасштабное вторжение в Украину. Мы настоятельно призываем Российскую Федерацию воздержаться от все более безрассудных действий в отношении членов Альянса и прекратить свою безответственную ядерную риторику", – ответили в Альянсе.

Напомним, ранее в Литве назвали новые российские угрозы в отношении Калининграда психологическим давлением.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что НАТО должно усилить военные учения вблизи Калининградской области РФ.