Протестующие разбивают палатки по всей Испании, требуя решить жилищный кризис

Тысячи демонстрантов в среду разбили палаточные городки на главной площади Мадрида и в других испанских городах, требуя от парламента Испании как можно скорее принять новые меры по защите арендаторов и преодолению острого жилищного кризиса в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Поводом для демонстраций, начавшихся на прошлой неделе, стало драматическое выселение 87-летней женщины из её мадридского дома, в котором она прожила более семи десятилетий.

Во вторник испанское правительство приняло два указа с целым рядом мер, в частности запрет на выселение уязвимых арендаторов до 2030 года, однако их полное введение зависит от одобрения нижней палаты парламента, которая должна провести голосование в пятницу.

Многие активисты заявили, что даже этих мер недостаточно для преодоления кризиса.

Reuters

Другие раскритиковали решение правительства разделить меры на два отдельных законопроекта, ожидая, что один из них – предусматривающий автоматическое продление договоров аренды для предотвращения злоупотреблений при повышении арендной платы – будет отклонен небольшим большинством правых депутатов.

Мадридский союз арендаторов, организовавший первые протесты, назвал некоторые из этих мер "крохами", хотя и признал шаг правительства "исторической победой" для социального движения.

Тем временем в среду в Бурхассоте, недалеко от Валенсии, собрались десятки людей, чтобы заблокировать выселение Даниэля Гонсалеса – университетского профессора, проживающего в своем доме с 2009 года. Столкнувшись с протестом, судебные чиновники согласились отложить его выселение как минимум на 10 дней.

Гонсалес заявил, что своевременно платил арендную плату более 17 лет, несмотря на то, что недвижимость переходила из рук в руки между инвестиционными фондами, но после юридического спора, длившегося почти десятилетие, суды в конечном итоге встали на сторону владельца.

Общественный резонанс, вызванный выселением на прошлой неделе 87-летней Марикармен Абаскаль в Мадриде, привел к заключению соглашения с её арендодателем – компанией по управлению недвижимостью Urbagestion – о том, что она сможет остаться в квартире без изменения размера арендной платы. После выселения она до сих пор находится в больнице, но, как ожидается, вернется домой в ближайшие дни.

В последние годы Испания ввела ряд мер, направленных на увеличение количества доступного жилья и ограничение роста арендной платы, однако стоимость жилья остается одной из главных политических и социальных проблем.

Частично в росте цен и сокращении предложения жилья для местных жителей обвиняют краткосрочную туристическую аренду, в частности через Airbnb, а также инвестиционные фонды.

Напомним, в начале 2025 года Испания объявила о планах обложить налогом до 100% недвижимость, приобретённую нерезидентами из стран за пределами ЕС, с целью преодоления жилищного кризиса в стране.