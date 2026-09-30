Рютте считает, что сейчас РФ не представляет угрозы для стран НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте убежден, что непосредственной угрозы для Альянса со стороны России пока нет.

Заявление Рютте приводит Euronews, сообщает "Европейская правда".

Генсек НАТО добавил, что не воспринимает ядерные угрозы России всерьез, поскольку Москва никогда не сможет победить в противостоянии с НАТО.

"Мы подготовились к этому, мы всё спланировали, и это касается всего НАТО. Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО. Такой угрозы нет, а если что-то случится, мы готовы ей противостоять", – подчеркнул он.

Генеральный секретарь НАТО заявил, что Россия ежемесячно теряет на передовой 43 тысячи военных, которые гибнут или получают тяжелые ранения. Он добавил, что Киев демонстрирует значительно лучшие результаты, чем год назад, и что союзники продолжают оказывать военную поддержку.

По мнению Рютте, НАТО должно сохранять спокойствие, продолжать поддерживать Украину и увеличивать инвестиции в оборону.

"Если понадобится, мы, конечно, будем защищаться. Но самое главное – все это происходит потому, что война в Украине складывается для него (Владимира Путина. – Ред.) неудачно. Он хочет нас разобщить. Он хочет, чтобы мы отвлекли внимание от Украины", – подчеркнул он.

Ранее Рютте предупредил, что вторжение дронов на территорию Альянса свидетельствует об "эволюции характера угрозы".

28 сентября министры обороны стран ЕС в Брюсселе впервые обсудили новый чрезвычайный протокол безопасности, который предусматривал бы действия и ответные меры на гибридные угрозы со стороны России – диверсии, нарушения воздушного пространства, поджоги и т. п.

11 сентября в Брюсселе начало работу учредительное заседание Альянса дронов ЕС и Украины, в который вошли девять украинских и девять европейских компаний.