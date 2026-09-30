В Польше психиатры повторно обследуют украинца, подозреваемого в убийстве священника

Два судебных психиатра вновь оценят состояние Игоря М., который в прошлый четверг на территории монастыря бенедиктинок в Ярославе напал на пятерых человек, убив священника.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Окружная прокуратура в Перемышле назначила двух психиатров-экспертов, которые повторно обследуют Игоря М. Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Малгожата Тацюх-Курасевич, у экспертов есть несколько дней на повторную оценку психического состояния мужчины.

Если состояние 31-летнего украинца улучшится, ему будут предъявлены обвинения, и его допросят.

В больнице до сих пор остаются еще двое наиболее тяжело раненных.

24 сентября утром 31-летний гражданин Украины напал с ножом на четырёх мужчин и одну женщину на территории Ярославского аббатства на улице Бенедиктинской в польском городе Ярослав. В результате нападения погиб священник.

В польской прокуратуре сообщили, что украинец в четверг въехал в Польшу с территории Германии. Он направлялся к пограничному переходу в Корчове, однако границу не пересек. Мужчина проник на территорию монастыря, а затем вошел в кухонные помещения.

Судебные психиатры констатировали у него признаки психического заболевания в виде острых, многоформных психотических расстройств. Нынешнее состояние 31-летнего мужчины не позволяет ему участвовать в судебных процедурах, в частности в допросе.

В субботу, 26 сентября, Районный суд в Ярославе удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении меры пресечения в виде предварительного заключения в отношении Игоря М.