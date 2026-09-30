Суд в Париже приговорил 6 человек к тюрьме в связи с гибелью более 30 мигрантов в Ла-Манше

В среду парижский суд признал шестерых мужчин виновными в непредумышленном убийстве в связи с гибелью более 30 человек в Ла-Манше пять лет назад.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Сроки наказания для шестерых мужчин, признанных виновными в непредумышленном убийстве, составили от шести до десяти лет лишения свободы. Другим были назначены наказания от шести месяцев с отсрочкой исполнения до четырех лет лишения свободы. Одного мужчину признали невиновным.

Еще семерых мужчин признали виновными в менее тяжких преступлениях, связанных с незаконной перевозкой мигрантов, имеющих разную степень тяжести, в частности в содействии нелегальной иммиграции в составе организованной группировки и в преступном сговоре.

Среди жертв были преимущественно иракские курды, а также афганцы, эфиопы, египтянин, гражданин Сомали, иранский курд и гражданин Вьетнама.

Мигранты погибли после того, как их перегруженная надувная лодка сдулась во время переправы через одну из самых загруженных в мире морских трасс.

Это была самая страшная катастрофа за всю историю, связанная с мигрантами в узком морском проливе, разделяющем Францию и Великобританию.

Французское рыболовное судно сообщило в службы экстренной помощи, заметив в ноябре 2021 года тела, плававшие в водах у французского побережья недалеко от Кале. Были извлечены тела 27 жертв, тогда как по меньшей мере четырёх других так и не нашли. Выжили лишь двое мужчин.

Напомним, британские и французские ультраправые заявили, что приложат усилия, чтобы остановить движение лодок с мигрантами через Ла-Манш.

Между тем в ЕС сообщили о решении отправить катера в Ла-Манш для борьбы с лодками мигрантов после того, как в августе 2026 года береговая охрана спасла 157 человек с лодки, которая загорелась во время пересечения пролива.

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