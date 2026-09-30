Российское учреждение не смогло оспорить решение о замораживании имущества в Чехии

Верховный административный суд Чехии отклонил кассационную жалобу российской компании по управлению зарубежными активами, подчиняющейся администрации президента, относительно замораживания 61 объекта недвижимости.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Компания включена в санкционный список в связи с войной России против Украины.

В октябре 2024 года Финансово-аналитическое управление, опираясь на постановление правительства, приняло решение о том, что компания подпадает под действие международных санкций, запрещающих распоряжаться активами.

"Всего насчитывалось 61 объект недвижимости, принадлежавший Российской Федерации, в кадастровых районах Бубенец, Стрешовице, Карловы Вары, Брно-Писарки, Брно-Книнички, Влканчице и Евани", – подытожил суд, который в своем решении запретил использование этих объектов для получения средств.

Верховный административный суд отклонил кассационную жалобу на решение Городского суда в Праге как безосновательную.

Российская сторона, среди прочего, утверждала, что компания была лишь управляющей недвижимостью. Она указала Российскую Федерацию в качестве собственника, которая сама по себе не входит в санкционный список. Суды отклонили это утверждение, отметив, что данная организация могла распоряжаться этой недвижимостью.

Российская компания участвует в нескольких судебных процессах в Чехии в связи с санкциями.

Напомним, Совет ЕС 22 сентября принял решение продлить действие ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на 36 месяцев, но исключил из списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Впоследствии о введении национальных санкций объявили Эстония, Латвия и Литва.

Подробнее о принятии этого решения читайте в статье "Европейской правды": Торговля санкциями и заложниками. Как ЕС едва сохранил давление на Путина и кто поддержал Украину.