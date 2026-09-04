РосЗМІ: посланці Трампа спершу прибудуть в Москву, а потім у Київ

Спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер перед візитом до Києва прибудуть в Москву.

Як пише "Європейська правда", про це російському агентству ТАСС стало відомо від джерела.

"Планують прибути до Москви, а потім до Києва, це 5–6 вересня", – сказав співрозмовник агентства.

Президент Володимир Зеленський напередодні заявив, що Україна має попередні дати візиту спецпредставників американського президента Дональда Трампа.

31 серпня Зеленський після розмови із представниками американського президента Дональда Трампа заявив, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер готуються до візиту в Україну.

Водночас 25 серпня стало відомо, що Москву відвідав директор ЦРУ Джон Реткліфф. Американський президент Дональд Трамп вважає, що з візиту Реткліффа до Москви "можливо, щось вийде".

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