Российские СМИ: посланцы Трампа сначала прибудут в Москву, а затем в Киев

Спецпосланцы президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер перед визитом в Киев прибудут в Москву.

Как пишет "Европейская правда", об этом российскому агентству ТАСС стало известно из источника.

"Планируют прибыть в Москву, а затем в Киев, это 5–6 сентября", – сказал собеседник агентства.

Президент Владимир Зеленский накануне заявил, что Украина имеет предварительные даты визита спецпредставителей американского президента Дональда Трампа.

31 августа Зеленский после беседы с представителями американского президента Дональда Трампа заявил, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер готовятся к визиту в Украину.

В то же время 25 августа стало известно, что Москву посетил директор ЦРУ Джон Ретклифф. Американский президент Дональд Трамп считает, что из визита Ретклиффа в Москву "возможно, что-то выйдет".

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