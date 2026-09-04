ЄС не отримував звернень від США щодо компенсації коштів за допомогу Україні

Європейська комісія наразі не отримувала жодних звернень від Сполучених Штатів Америки щодо можливої вимоги компенсувати допомогу Україні, надану за часів президентства Джо Байдена.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Гілл у пʼятницю, 4 вересня.

США наразі не зверталися до ЄС з вимогою повернути гроші, витрачені на Україну, попри заяву Дональда Трампа.

"Наскільки мені відомо, ми не отримували жодного офіційного повідомлення про цей, як я розумію, коментар у соціальних мережах", – заявив Гілл, маючи на увазі відповідний допис президента США.

Він нагадав, що у Єврокомісії зазвичай "не коментують коментарі".

Своєю чергою речник Єврокомісії Крістіан Віганд нагадав, що наразі Європейський Союз та його держави-члени є провідними донорами України, які надали понад 220 млрд євро, що включає 87 млрд на зміцнення військових та оборонних спроможностей України.

Як повідомляла "Європейська правда", 3 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що вимагатиме у Європи заплатити за допомогу Україні, надану Сполученими Штатами за правління Джо Байдена.

Також повідомлялося, що спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер підтвердили можливість свого візиту до України, але перед візитом до Києва прибудуть в Москву, можливо 5-6 вересня.

Тим часом ЗМІ повідомили, що візит посланців Трампа до Києва під загрозою через залякування з боку Росії.

25 серпня стало відомо, що Москву відвідав директор ЦРУ Джон Реткліфф.