ЕС не получал обращений от США о компенсации затрат на помощь Украине

Европейская комиссия на данный момент не получала никаких обращений от Соединенных Штатов Америки по поводу возможного требования о компенсации помощи Украине, оказанной в период президентства Джо Байдена.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Олоф Хилл в пятницу, 4 сентября.

США пока не обращались к ЕС с требованием вернуть деньги, потраченные на Украину, несмотря на заявление Дональда Трампа.

"Насколько мне известно, мы не получали никакого официального уведомления об этом, как я понимаю, комментарии в социальных сетях", – заявил Хилл, имея в виду соответствующий пост президента США.

Он напомнил, что в Еврокомиссии обычно "не комментируют комментарии".

В свою очередь пресс-секретарь Еврокомиссии Кристиан Виганд напомнил, что в настоящее время Европейский Союз и его государства-члены являются ведущими донорами Украины, предоставившими стране более 220 млрд евро, включая 87 млрд на укрепление военного и оборонного потенциала.

Как сообщала "Европейская правда", 3 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что будет требовать от Европы оплатить помощь Украине, оказанную Соединёнными Штатами во время президентства Джо Байдена.

Также сообщалось, что спецпосланцы президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер подтвердили возможность своего визита в Украину, но перед визитом в Киев прибыдут в Москву, возможно, 5–6 сентября.

Между тем СМИ сообщили, что визит представителей Трампа в Киев находится под угрозой из-за запугиваний со стороны России.

25 августа стало известно, что Москву посетил директор ЦРУ Джон Ретклифф.