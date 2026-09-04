У Трампа висловили незадоволення зближенням Британії та ЄС

Торговий представник США Джеймісон Грір заявив, що Велика Британія ускладнює можливості розширити торговельну угоду зі США, "обираючи Брюссель замість Америки".

Про це він сказав в інтерв’ю Financial Times, пише "Європейська правда".

Грір висловив невдоволення тим, що британський уряд дотримується правил ЄС, закриваючи ринок для американських товарів, чим створює "проблему" для розширення угоди зі США.

"Ось як ми це трактуємо… на основі моїх розмов із представниками Великої Британії, під час яких я кажу: "Гей, ви ж вільні від ЄС. Чому б вам не лібералізувати ринок хоча б трохи, не прийняти товари, виготовлені за американськими стандартами, та сільськогосподарську продукцію, вироблену за американськими стандартами?" – сказав представник США.

"А вони відповідають: "Ну, нам треба почекати й подивитися, що на це скаже ЄС". Ви розумієте, що це для нас проблема і що це є викликом", – пояснив він далі.

Торговий представник США також заявив, що Британія не використовує ту свободу, яку їй надає Brexit.

Його коментарі пролунали на тлі того, як прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем прагне продовжити зусилля свого попередника Кіра Стармера щодо налагодження тіснішої співпраці з Європейським Союзом після виходу країни з блоку.

У рамках "перезавантаження" відносин між Лондоном та Брюсселем, Бернем готовий підписати угоду, яка скасує прикордонні перевірки на експорт британських продуктів харчування та напоїв до ЄС. Це вимагає від Великої Британії дотримання суворих стандартів Європейського Союзу щодо харчових продуктів, які Вашингтон давно вважає протекціоністськими.

Угода також фактично заборонить країні імпортувати американські товари, такі як курятина, промита хлором, та яловичина, вирощена з використанням гормонів, які заборонені в ЄС.

Крім того, британський уряд чинив опір вимогам США визнати американські стандарти промислових товарів, оскільки прагне узгодити їх із правилами ЄС щодо автомобілів, хімікатів та інших промислових секторів для сприяння торгівлі з блоком.

Прем’єр-міністр Енді Бернем заявляв, що Велика Британія має бути сміливішою у процесі зближення з Європейським Союзом, особливо у питаннях оборони та безпеки.

Лондон активно готується до саміту Великої Британії та ЄС, який мав відбутися у липні, але був відкладений через зміну прем’єр-міністра.

Згідно з дослідженням Best for Britain, що відображає настрої виборців через 10 років після референдуму щодо Brexit, серед британських виборців зростає підтримка повернення до ЄС.