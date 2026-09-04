У Трампа выразили недовольство сближением Британии и ЕС

Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что Великобритания затрудняет возможности расширения торгового соглашения с США, "выбирая Брюссель вместо Америки".

Об этом он сказал в интервью Financial Times, пишет "Европейская правда".

Грир выразил недовольство тем, что британское правительство придерживается правил ЕС, закрывая рынок для американских товаров, чем создает "проблему" для расширения соглашения с США.

"Вот как мы это трактуем… исходя из моих бесед с представителями Великобритании, во время которых я говорю: "Эй, вы же свободны от ЕС. Почему бы вам не либерализовать рынок хотя бы немного, не принять товары, изготовленные по американским стандартам, и сельскохозяйственную продукцию, произведенную по американским стандартам?" – сказал представитель США.

"А они отвечают: "Ну, нам нужно подождать и посмотреть, что на это скажет ЕС". Вы понимаете, что это для нас проблема и что это вызов", – пояснил он далее.

Торговый представитель США также заявил, что Великобритания не использует ту свободу, которую ей дает Brexit.

Его комментарии прозвучали на фоне того, как премьер-министр Великобритании Энди Бернем стремится продолжить усилия своего предшественника Кира Стармера по налаживанию более тесного сотрудничества с Европейским Союзом после выхода страны из блока.

В рамках "перезагрузки" отношений между Лондоном и Брюсселем Бернем готов подписать соглашение, которое отменит пограничные проверки при экспорте британских продуктов питания и напитков в ЕС. Это требует от Великобритании соблюдения строгих стандартов Евросоюза в отношении пищевых продуктов, которые Вашингтон давно считает протекционистскими.

Соглашение также фактически запретит стране импортировать американские товары, такие как курица, промытая хлором, и говядина, выращенная с использованием гормонов, запрещенных в ЕС.

Кроме того, британское правительство сопротивлялось требованиям США признать американские стандарты промышленных товаров, поскольку стремится согласовать их с правилами ЕС в отношении автомобилей, химикатов и других промышленных секторов для содействия торговле с блоком.

Премьер-министр Энди Бернем заявлял, что Великобритания должна быть смелее в процессе сближения с Евросоюзом, особенно в вопросах обороны и безопасности.

Лондон активно готовится к саммиту Великобритании и ЕС, который должен был состояться в июле, но был отложен из-за смены премьер-министра.

Согласно исследованию Best for Britain, отражающему настроения избирателей через 10 лет после референдума по Brexit, среди британских избирателей растет поддержка возвращения в ЕС.