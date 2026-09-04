У ЄС кажуть, що постійно на звʼязку зі США щодо мирних зусиль стосовно України

Європейська комісія вітає всі дипломатичні зусилля зі встановлення справедливого миру в Україні і перебуває на постійному звʼязку зі Сполученими Штатами з цього приводу.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив речник Єврокомісії Крістіан Віганд у пʼятницю, 4 вересня.

За його словами, ЄС постійно підтримує звʼязок зі США щодо мирних зусиль в Україні.

"ЄС підтримує та вітає всі дипломатичні зусилля задля справедливого та тривалого миру в Україні… Ми постійно підтримуємо зв'язок зі США та всіма партнерами, які працюють задля досягнення цієї мети", – заявив Віганд.

Він повідомив, що у ЄС саме в цьому контексті розглядають візит американських переговірників до Києва для продовження їхніх дипломатичних зусиль.

Як повідомляла "Європейська правда", візит посланців США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Києва перебуває під загрозою через залякування з боку Росії.

Раніше стало відомо, що спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер підтвердили можливість свого візиту до України, але перед візитом до Києва прибудуть в Москву, можливо 5-6 вересня.

25 серпня стало відомо, що Москву відвідав директор ЦРУ Джон Реткліфф.