В ЕС заявляют, что они на связи с США в вопросе мирных усилий по Украине

Европейская комиссия приветствует все дипломатические усилия по установлению справедливого мира в Украине и находится в постоянном контакте с Соединёнными Штатами по этому поводу.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Кристиан Виганд в пятницу, 4 сентября.

По его словам, ЕС постоянно поддерживает связь с США в вопросе мирных усилий в Украине.

"ЕС поддерживает и приветствует все дипломатические усилия, направленные на установление справедливого и прочного мира в Украине… Мы постоянно поддерживаем связь с США и всеми партнерами, которые работают над достижением этой цели", – заявил Виганд.

Он сообщил, что в ЕС именно в этом контексте рассматривают визит американских переговорщиков в Киев для продолжения их дипломатических усилий.

Как сообщала "Европейская правда", визит представителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев находится под угрозой из-за запугивания со стороны России.

Ранее стало известно, что спецпосланцы президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер подтвердили возможность своего визита в Украину, но перед визитом в Киев прибудут в Москву, возможно, 5–6 сентября.

25 августа стало известно, что Москву посетил директор ЦРУ Джон Ретклифф.