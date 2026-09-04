В Тюрингии 10 депутатов партии "подруги Путина" хотят выйти из нее, среди них – министры

Из-за конфликта в рядах левых популистов BSW (Альянс Сары Вагенкнехт) в немецкой Тюрингии десять депутатов хотят выйти из партии, среди них – трое земельных министров.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Десять депутатов BSW в ландтаге Тюрингии собираются покинуть ряды партии.

По данным СМИ, среди них трое местных министров – финансов, цифровых технологий и окружающей среды. Земельный лидер BSW Гернот Зюсмут также покинул свой пост.

После выхода из фракции и партии трёх депутатов ранее на этой неделе, сейчас в парламентской фракции партии остаётся 12 депутатов.

Лидер фракции Зигрид Хупах объявила, что пока они продолжат работу в земельном парламенте в таком составе и "остаются верными коалиции". Премьер-министр Тюрингии Марио Войгд от ХДС также заявил, что коалиция пока сохраняется и продолжит работу.

Отставки обострили уже существующий конфликт между тюрингской ячейкой BSW и партией на федеральном уровне. Сара Вагенкнехт заявила, что BSW не будет препятствовать лидеру ультраправой "Альтернативы для Германии" в Саксонии-Анхальт занять пост премьер-министра земли, на который он, скорее всего, сможет претендовать по результатам местных выборов, а глава тюрингской ячейки BSW Катя Вольф выступила категорически против потакания ультраправым.

BSW намерена, в случае получения мест в парламенте немецкой земли Саксония-Анхальт, совместно с партией "Альтернатива для Германии" сначала принять резолюцию против немецкой помощи Украине.