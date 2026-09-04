Посольство Росії у Румунії відреагувало звинуваченнями на адресу Бухареста після виклику до МЗС свого посла у зв’язку з інцидентом в німецькому Лейпцигу.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Посольство РФ у п’ятницю назвало "абсурдними" звинувачення щодо причетності Росії до появи дрона з вибухівкою в аеропорту німецького Лейпцига.

У посольстві заявили, що загрози для безпеки Румунії "походять не від Росії, а від безвідповідального слідування директивам агресивного крила НАТО і ЄС".

Заявили також, що посол Владімір Ліпаєв на розмові в МЗС Румунії відкинув протест Бухареста у зв’язку з ударом по КПП "Орлівка" на кордоні з Україною, заявивши, що він був і залишається "легітимною ціллю".

Як відомо, багато європейських держав викликали послів РФ після офіційної заяви Берліна про причетність Росії до інциденту у Лейпцигу.