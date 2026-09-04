Посольство РФ в Румынии нахамило Бухаресту после вызова посла

Посольство России в Румынии отреагировало обвинениями в адрес Бухареста после вызова своего посла в МИД в связи с инцидентом в немецком Лейпциге.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Посольство РФ в пятницу назвало "абсурдными" обвинения в причастности России к появлению дрона со взрывчаткой в аэропорту немецкого Лейпцига.

В посольстве заявили, что угрозы безопасности Румынии "исходят не от России, а от безответственного следования директивам агрессивного крыла НАТО и ЕС".

Также было заявлено, что посол Владимир Липаев на встрече в МИД Румынии отверг протест Бухареста в связи с ударом по КПП "Орловка" на границе с Украиной, заявив, что он был и остается "легитимной целью".

Как известно, многие европейские государства вызвали послов РФ после официального заявления Берлина о причастности России к инциденту в Лейпциге.