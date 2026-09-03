Ще чотири країни викликали дипломатів РФ, щоб висловити протест через атаку в Лейпцигу

Велика Британія, Литва, Латвія та Естонія викликали представників російських посольств на знак солідарності з Німеччиною, яка звинуватила Москву у нападі на аеропорт Лейпцига.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на заяви зовнішньополітичних відомств цих країн.

МЗС Литви викликало до себе представника російського посольства для того, щоб вручити йому одразу дві ноти протесту – за інцидент у Лейпцигу, а також за продовження атак по цивільних об’єктах в Україні.

У відомстві наголосили, що Литва разом зі своїми союзниками рішуче відповість на будь-яку спробу Росії здійснити гібридні атаки чи інші дії.

"Усі спроби Росії послабити спільну політику стримування та рішучості підтримувати Україну приречені на провал", – йдеться у заяві.

У другій ноті протесту, врученій дипломату РФ, Вільнюс нагадує, що російська атака по Києву та області 1 вересня забрала життя дванадцяти цивільних. МЗС закликало Росію зупинити військову агресію проти України та вивести свої окупаційні війська з її міжнародно визнаної території.

МЗС Латвії викликало до себе тимчасового повіреного у справах посольства Росії 2 вересня. Йому вручили ноту протесту, в якій засудили атаку у Лейпцигу та закликали припинити здійснення подібних ворожих дій на території держав-членів ЄС та НАТО.

Міністерство закордонних справ Естонії також викликало тимчасового повіреного у справах Російської Федерації, щоб висловити йому засудження атаки на німецький аеропорт.

"Мета Росії – посіяти невизначеність, підірвати єдність серед західних союзників і відвернути увагу від підтримки України. Ми однозначно засуджуємо провокації Росії проти союзників по НАТО та підтримуємо контрзаходи Німеччини, включаючи додаткові санкції Європейського Союзу", – наголосив глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна.

Слідом за європейськими союзниками Велика Британія викликала повіреного у справах Росії у Лондоні.

"Велика Британія висловлює повну солідарність з Німеччиною після кричущого та безрозсудного нападу Росії на аеропорт Лейпцига", – сказав речник британського МЗС у коментарі Reuters, додавши, що спроби РФ підірвати рішучість союзників України були "марними".

Напередодні кілька держав-членів Європейського Союзу викликали представників посольств Росії через гібридну атаку в Лейпцигу, відповідальність за яку Німеччина поклала на Москву.

Того ж дня Європейський Союз та Франція, Бельгія та Нідерланди викликали представників посольств Росії.

1 вересня Німеччина прямо звинуватила Росію у гібридній атаці в аеропорту Лейпцига на початку серпня та оголосила заходи у відповідь, серед яких – закриття генконсульства у Бонні та "Русского дома" у Берліні.

Читайте детально про диверсійні дрони в аеропорту Лейпцига та відповідь Берліна.