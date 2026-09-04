США ввели санкции против турецкого банка за содействие Ирану

Соединенные Штаты ввели санкции против турецкого Golden Global Investment Bank и его дочерних компаний в рамках кампании по усилению экономического давления на Иран.

Об этом сообщило Министерство финансов США, передает "Европейская правда".

По данным ведомства, санкции стали частью усилий министра финансов США Скотта Бессента, направленных на экономическую изоляцию Ирана.

Golden Global Investment Bank – относительно небольшое финансовое учреждение со штаб-квартирой в Стамбуле. Отмечается, что банк и его дочерние компании "содействовали осуществлению транзакций на сумму в десятки миллионов долларов для Корпуса стражей исламской революции".

Ранее Бессент анонсировал, что США готовятся принимать новый пакет санкций против Ирана каждую неделю. Эти меры являются частью масштабной экономической операции Вашингтона против Тегерана под названием "Экономический изгнанник".

28 августа Министерство финансов США объявило о новых мерах против финансовых посредников, которых Вашингтон обвиняет в содействии Ирану в обходе санкций.