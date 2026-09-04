Глава МЗС зустрівся із новим тимчасовим повіреним у справах США

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прийняв тимчасового повіреного у справах США в Україні Пола Г’юстона.

Про це МЗС повідомило у соцмережах, пише "Європейська правда".

Сибіга привітав американського дипломата з початком його роботи в Україні.

Вони обговорили поточні дипломатичні зусилля задля досягнення сталого миру. Під час розмови Сибіга наголосив на важливості подальшої активної ролі Сполучених Штатів у мирному процесі.

Окрему увагу дипломати приділили зміцненню оборонних спроможностей України та посиленню санкційного тиску на Росію. Окрім цього, сторони обговорили розвиток взаємовигідного економічного співробітництва, енергетичну безпеку та ситуацію в Чорному морі.

Український міністр наголосив на важливості забезпечення свободи судноплавства та захисту морських шляхів, які мають критичне значення для глобальної продовольчої безпеки.

Розмова дипломатів відбулася на тлі того, як український президент Володимир Зеленський підтвердив візит спецпредставників американського президента – Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера в Київ вихідними.

Цьому передувала інформація в ЗМІ щодо того, що спецпосланники американського президента Дональда Трампа начебто обговорюють альтернативні плани щодо запланованого на найближчі дні візиту до Києва через залякування з боку росіян