Глава МИД встретился с новым временным поверенным в делах США

Министр иностранных дел Андрей Сибига принял временного поверенного в делах США в Украине Пола Хьюстона.

Об этом МИД сообщило в социальных сетях, пишет "Европейская правда".

Сибига поздравил американского дипломата с началом его работы в Украине.

Они обсудили текущие дипломатические усилия по достижению устойчивого мира. В ходе беседы Сибига подчеркнул важность дальнейшей активной роли Соединенных Штатов в мирном процессе.

Особое внимание дипломаты уделили укреплению оборонного потенциала Украины и усилению санкционного давления на Россию. Кроме того, стороны обсудили развитие взаимовыгодного экономического сотрудничества, энергетическую безопасность и ситуацию в Черном море.

Украинский министр подчеркнул важность обеспечения свободы судоходства и защиты морских путей, имеющих критическое значение для глобальной продовольственной безопасности.

Беседа дипломатов состоялась на фоне того, как украинский президент Владимир Зеленский подтвердил визит спецпредставителей американского президента – Стива Виткоффа и Джареда Кушнера – в Киев в выходные.

Этому предшествовала информация в СМИ о том, что спецпосланники американского президента Дональда Трампа якобы обсуждают альтернативные планы относительно запланированного на ближайшие дни визита в Киев из-за запугиваний со стороны россиян