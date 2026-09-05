Словаччина викликає посла Росії через російський удар поблизу її посольства у Києві

Глава МЗС Словаччини Юрай Бланар повідомив, що викличе російського посла в Братиславі через удар РФ по будівлі Служби безпеки України в Києві, розташованій біля словацького посольства.

Про це МЗС Словаччини повідомило в X, пише "Європейська правда".

Міністр засудив російський удар дроном по будівлі СБУ в Києві, розташованої поблизу консульського відділу посольства Словаччини.

Бланар уточнив, що ніхто зі співробітників дипмісії не постраждав, а з міркувань безпеки відділ працює в обмеженому режимі.

"Ми закликаємо Росію утриматися від дій, які можуть становити загрозу для життя та безпеки невинних цивільних осіб. Водночас ми закликаємо обидві сторони уникнути подальшої ескалації, яка лише посилює напруженість і не сприяє мирному врегулюванню конфлікту. Я доручив викликати посла Росії в Словацькій Республіці до Міністерства закордонних та європейських справ Словацької Республіки", – повідомив міністр.

Нагадаємо, 4 вересня російський безпілотник влучив у кабінет тимчасового виконувача обов'язків голови Служби безпеки України Олександра Поклада у будівлі СБУ в Києві. На момент удару генерала в кабінеті не було.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів України посилити тиск на Росію після удару по центральній будівлі Служби безпеки України.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна засудив російський удар по центральній будівлі Служби безпеки України в Києві у п’ятницю, 4 вересня.