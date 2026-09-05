Словакия вызывает посла России из-за российского удара вблизи своего посольства в Киеве

Глава МИД Словакии Юрай Бланар сообщил, что вызовет российского посла в Братиславе из-за удара РФ по зданию Службы безопасности Украины в Киеве, расположенному рядом со словацким посольством.

Об этом МИД Словакии сообщил в X, пишет "Европейская правда".

Министр осудил российский удар дроном по зданию СБУ в Киеве, расположенному вблизи консульского отдела посольства Словакии.

Бланар уточнил, что никто из сотрудников дипмиссии не пострадал, а из соображений безопасности отдел работает в ограниченном режиме.

"Мы призываем Россию воздержаться от действий, которые могут представлять угрозу для жизни и безопасности ни в чем не повинных гражданских лиц. В то же время мы призываем обе стороны избежать дальнейшей эскалации, которая лишь усиливает напряженность и не способствует мирному урегулированию конфликта. Я поручил вызвать посла России в Словацкой Республике в Министерство иностранных и европейских дел Словацкой Республики", – сообщил министр.

Напомним, 4 сентября российский беспилотник попал в кабинет временно исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины Александра Поклада в здании СБУ в Киеве. На момент удара генерала в кабинете не было.

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал международных партнеров Украины усилить давление на Россию после удара по центральному зданию Службы безопасности Украины.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна осудил российский удар по центральному зданию Службы безопасности Украины в Киеве в пятницу, 4 сентября.