Більшість поляків вірить у ймовірність російських провокацій проти Польщі

Майже дві третини поляків (64,9%) вважають попередження про подальші російські провокації проти Польщі правдоподібними.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчать результати опитування SW Research, проведеним на замовлення Onet.

На запитання "Чи вважаєте Ви достовірними попередження про можливі нові російські провокації щодо Польщі?" 64,9% учасників опитування відповіли ствердно. Відповідь "точно так" дали 29,4% опитаних, а "скоріше так" – 37,2%.

18,8% респондентів дотримуються протилежної думки. Варіант "точно ні" обрали 7,6% респондентів, "ймовірно ні" – 11,6%. Ще 14,3% обрали відповідь "важко сказати".

Опитування SW Research, замовлене Onet, було проведено з 31 серпня по 1 вересня 2026 року за допомогою комп'ютерного онлайн-інтерв'ю (CAWI). В рамках дослідження провели 800 опитувань серед загальнонаціональної вибірки дорослих. Використовувалася квотна вибірка, що забезпечувала репрезентативність за статтю, віком та розподілом за розміром міст.

Цього тижня глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна посилює захист свого повітряного простору через нещодавні провокації з боку Росії.

З 10 вересня до 9 грудня 2026 року східна частина Польщі потрапить до тимчасової зони обмеженого повітряного руху EP R134.

Варто нагадати, що 30 липня у Люблінському воєводстві впала російська крилата ракета Х-101, виготовлена у другому кварталі 2026 року на одному з заводів у Московській області.

Раніше ЗМІ писали, що Польща, Литва, Латвія та Естонія співпрацюють у захисті від потенційних атак Росії на інфраструктуру цих країн, які можуть бути здійснені "під чужим прапором", про що неодноразово попереджали розвідки союзників.