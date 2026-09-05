Большинство поляков верит в вероятность российских провокаций против Польши

Почти две трети поляков (64,9 %) считают предупреждения о дальнейших российских провокациях против Польши правдоподобными.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствуют результаты опроса SW Research, проведенного по заказу Onet.

На вопрос "Считаете ли Вы достоверными предупреждения о возможных новых российских провокациях в отношении Польши?" 64,9% участников опроса ответили утвердительно. Ответ "точно да" дали 29,4% опрошенных, а "скорее да" – 37,2%.

18,8% респондентов придерживаются противоположного мнения. Вариант "точно нет" выбрали 7,6% респондентов, "вероятно нет" – 11,6%. Еще 14,3% выбрали ответ "трудно сказать".

Опрос SW Research, заказанный Onet, был проведен с 31 августа по 1 сентября 2026 года с помощью компьютерного онлайн-интервью (CAWI). В рамках исследования было проведено 800 опросов среди общенациональной выборки взрослых. Использовалась квотная выборка, обеспечивающая репрезентативность по полу, возрасту и распределению по размеру городов.

На этой неделе глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна усиливает защиту своего воздушного пространства из-за недавних провокаций со стороны России.

С 10 сентября по 9 декабря 2026 года восточная часть Польши попадет в временную зону ограниченного воздушного движения EP R134.

Стоит напомнить, что 30 июля в Люблинском воеводстве упала российская крылатая ракета Х-101, изготовленная во втором квартале 2026 года на одном из заводов в Московской области.

Ранее СМИ писали, что Польша, Литва, Латвия и Эстония сотрудничают в защите от потенциальных атак России на инфраструктуру этих стран, которые могут быть осуществлены "под чужим флагом", о чем неоднократно предупреждали разведки союзников.