Глава МЗС Чехії пояснив, навіщо дав інтерв’ю підставному журналісту

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка заявив, що знав, що давав інтерв’ю підставній особі, але вирішив продовжити бесіду "з цікавості".

Про це він сказав в інтерв’ю CT24, пише "Європейська правда".

Днями у Чехії розпалився скандал через те, що Мацінка дав інтерв’ю групі активістів Detektivní parta; інтерв’юер представився підставним ім’ям, а його обличчя було сховане за балаклавою. Міністра розкритикували за ігнорування протоколів безпеки.

За словами Мацінки, він одразу здогадався, що це "провокатор" Войтех Пшенак із групи Detektivní parta, але все одно не покинув інтерв’ю.

"Я побачив тут того пана, тож подумав собі: "Він мені якось підозрілий, чи це, мабуть, пан Пшенак, але хай буде. Я казав собі: "Мені цікаво", бо я готовий на будь-які витівки. Цікаво, що вони на мене витягнуть, що на мені випробують, як провокацію чи щось подібне. І я вирішив дограти це до кінця", – розповів міністр.

Він також наголосив, що мав у кишені приховану кнопку виклику охорони.

"Коли я натисну, тоді почнуть відбуватися певні події", – додав він.

Що саме сталося б після натискання кнопки, міністр не розкрив. Однак він натякнув, що для можливих нападників це була б не надто хороша новина.

Мацінка підсумував, що ніякої пастки не сталося, і це була розмова, яка його особливо не зацікавила.

"Вона була, по суті, середньою", – оцінив міністр.

При цьому група активістів стверджує, що на місці інтерв’ю чекали макети зброї, імітація вибухівки та інші люди, сховані за завісою. Міністр, попри це, наполягає, що про реальну загрозу не йшлося.

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