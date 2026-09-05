Глава МИД Чехии объяснил, почему дал интервью подставному журналисту

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка заявил, что знал, что давал интервью подставному лицу, но решил продолжить беседу "из любопытства".

Об этом он сказал в интервью CT24, пишет "Европейская правда".

На днях в Чехии разгорелся скандал из-за того, что Мацинка дал интервью группе активистов Detektivní parta; интервьюер представился под вымышленным именем, а его лицо было скрыто под балаклавой. Министра раскритиковали за игнорирование протоколов безопасности.

По словам Мацинки, он сразу догадался, что это "провокатор" Войтех Пшенак из группы Detektivní parta, но всё равно не прервал интервью.

"Я увидел здесь этого господина и подумал про себя: "Он мне как-то подозрителен, может, это господин Пшенак, но ладно. Я говорил себе: "Мне интересно", потому что я готов к любым выходкам. Интересно, что они на меня вытащат, что на мне испробуют, как провокацию или что-то подобное. И я решил доиграть это до конца", – рассказал министр.

Он также подчеркнул, что у него в кармане была спрятана кнопка вызова охраны.

"Когда я нажму, тогда начнут происходить определенные события", – добавил он.

Что именно произошло бы после нажатия кнопки, министр не раскрыл. Однако он намекнул, что для возможных нападавших это была бы не слишком хорошая новость.

Мацинка подытожил, что никакой ловушки не произошло, и это был разговор, который его особо не заинтересовал.

"Она была, по сути, средней", – оценил министр.

При этом группа активистов утверждает, что на месте интервью ждали макеты оружия, имитация взрывчатки и другие люди, спрятанные за занавесом. Министр, несмотря на это, настаивает, что о реальной угрозе речи не шло.

Напомним, российские пранкеры Вован и Лексус разыграли старшего советника президента Литвы Дейвадаса Матулониса.

Также жертвой российских пранкеров стал советник президента Эстонии Мадис Ролл. После публикации разговора пранкеров с ним российская пропаганда утверждает, что Украина якобы координирует с Эстонией удары по объектам в России.