Спецслужба Латвії провела рейди в мережі книгарень, що продає російськомовні книги

Служба державної безпеки Латвії (СДБ) провела кримінально-процесуальні дії на чотирьох об'єктах у Ризі та столичному регіоні, пов'язаних із мережею книгарень Mnogoknig, де продають російськомовні книги.

Про це йдеться у матеріалі LSM, пише "Європейська правда"

Дії проводилися у четвер та в ніч проти п’ятниці в межах кримінального провадження, розпочатого СДБ 28 липня за підозрою в порушенні санкцій ЄС, підтвердили у спецслужбі агентству LETA.

Під час кримінально-процесуальних дій було затримано одну особу, до якої як запобіжний захід застосовано тримання під вартою.

СДБ звернула увагу, що кримінально-процесуальні дії не пов'язані з новими правилами Кабінету міністрів, які набрали чинності 1 вересня та передбачають заборону на ввезення в Латвію з Росії та Білорусі книг, газет та іншої поліграфічної продукції.

У службі також звернули увагу, що контроль за імпортом товарів належить до компетенції митного управління та податково-митної поліції Служби державних доходів.

Нагадаємо, з 20 серпня Центральне статистичне управління Латвії (ЦСУ) почало раз на місяць публікувати на своєму сайті перелік зареєстрованих у Латвії підприємств, які експортують товари до Росії чи Білорусі або імпортують товари з цих країн.

На початку літа стало відомо, що прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс доручить міністерці закордонних справ Байбі Браже знайти рішення, як припинити експорт та імпорт з Росією, однак в окремих галузях можуть бути винятки.