Латвія з 1 вересня заборонить імпорт книг, одягу та іграшок із Росії та Білорусі

З 1 вересня цього року в Латвії буде заборонено імпорт низки промислових товарів із Росії та Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Цю заборону передбачають нові правила, які ухвалив латвійський уряд на засіданні у вівторок.

Латвійський Сейм підтримав рішення про заборону ще наприкінці липня, але сьогоднішнім рішенням уряду встановлено точну дату, з якої заборона набирає чинності.

Заборона поширюватиметься також на товари з цих двох країн, що ввозяться з інших третіх країн. Заборона поширюється на друковані книги, газети та іншу поліграфічну продукцію, одяг, інші готові текстильні вироби, взуття, головні убори, а також іграшки, ігри та спортивне приладдя.

Мета заборони – захистити інтереси безпеки Латвії, зменшити можливості Росії та Білорусі отримувати доходи від експорту товарів, а також обмежити надходження російських пропагандистських матеріалів до Латвії.

Як відомо, з 20 серпня Центральне статистичне управління Латвії (ЦСУ) почало раз на місяць публікувати на своєму сайті перелік зареєстрованих у Латвії підприємств, які експортують товари до Росії чи Білорусі або імпортують товари з цих країн.

На початку літа стало відомо, що прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс доручить міністерці закордонних справ Байбі Браже знайти рішення, як припинити експорт та імпорт з Росією, однак в окремих галузях можуть бути винятки.