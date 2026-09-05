Спецслужба Латвии провела рейды в сети книжных магазинов, торгующих русскоязычными книгами

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) провела уголовно-процессуальные действия на четырёх объектах в Риге и столичном регионе, связанных с сетью книжных магазинов "Mnogoknig", где продаются русскоязычные книги.

Об этом говорится в материале LSM, пишет "Европейская правда"

Действия проводились в четверг и в ночь на пятницу в рамках уголовного производства, начатого СДБ 28 июля по подозрению в нарушении санкций ЕС, подтвердили в спецслужбе агентству LETA.

В ходе уголовно-процессуальных действий был задержан один человек, в отношении которого в качестве меры пресечения применено содержание под стражей.

СДБ отметила, что уголовно-процессуальные действия не связаны с новыми правилами Кабинета министров, которые вступили в силу 1 сентября и предусматривают запрет на ввоз в Латвию из России и Беларуси книг, газет и другой полиграфической продукции.

В службе также отметили, что контроль за импортом товаров относится к компетенции таможенного управления и налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов.

Напомним, с 20 августа Центральное статистическое управление Латвии (ЦСУ) начало раз в месяц публиковать на своём сайте перечень зарегистрированных в Латвии предприятий, которые экспортируют товары в Россию или Беларусь или импортируют товары из этих стран.

В начале лета стало известно, что премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс поручит министру иностранных дел Байбе Браже найти решение, как прекратить экспорт и импорт с Россией, однако в отдельных отраслях могут быть исключения.