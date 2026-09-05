Родина Паваротті засудила використання його голосу у відео ультраправого політика

Родина покійного італійського оперного співака Лучано Паваротті засудила використання його голосу у відео лідера ультраправої партії "Національне майбутнє" (Futuro Nazionale) Роберто Ванначчі.

Про це повідомило агентство DPA, пише "Європейська правда".

Родина заявила, що ніколи не надавала дозволу на використання голосу, імені чи образу Паваротті.

Йдеться про відео, яке Ванначчі опублікував у соцмережах у відповідь на критику та звинувачення на його адресу і його партії. У ролику, який, імовірно, створили за допомогою штучного інтелекту, політик стоїть у оточенні спрямованих на нього пістолетів.

На тлі відео звучить голос Паваротті, який виконує знамениту арію Nessun dorma. У ролику виокремлено відому фразу All'alba vincerò – "На світанку я переможу".

Ванначчі відповідає на звинувачення словами Me ne frego – "Мені байдуже". Він також додав до публікації ярлики, якими його називають критики, зокрема "ксенофоб", "гомофоб", "сексист" і "троянський кінь Москви", після чого додає: "Побачимося на світанку".

Xenofobo, omofobo, sessista, misogino, fascista, negazionista, razzista, ignorante, falsificatore, populista, traditore, pagliaccio, buffone, troglodita, fenomeno da baraccone ed ora, cavallo di Troia di Mosca.

Bene, vuol dire che siamo sulla giusta strada.

Ci vediamo all'alba. pic.twitter.com/JTe66UkEre – Roberto Vannacci (@RoVannacci) September 4, 2026

Родина Паваротті заявила, що "категорично дистанціюється від будь-якого пов’язування його особи з політичними повідомленнями, позиціями чи ініціативами".

Паваротті помер у 2007 році у віці 71 року. Його виконання Nessun dorma стало одним із найвідоміших творів у його репертуарі.

Роберто Ванначчі, колишній генерал, здобув популярність у правому політичному середовищі, зокрема завдяки різким заявам щодо мігрантів та гомосексуальних людей.

Цього року він заснував партію "Національне майбутнє", яка дедалі сильніше впливає на італійську праву політику.

Його жорстка риторика щодо міграції та безпеки знаходить підтримку серед виборців правої коаліції прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні. За даними останніх опитувань, Futuro Nazionale вже випереджає молодших партнерів коаліції – партії "Ліга" та "Вперед, Італіє".