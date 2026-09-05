В Естонії вирішили рідше влаштовувати демонстрації закупленого озброєння

Керівниця відділу комунікацій Центру державних оборонних інвестицій Естонії (RKIK) Керлі Вірк повідомила, що відомство надалі буде рідше висвітлюватиме як урочисті заходи, так і елементи закупленого озброєння.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Вірк зазначила, що раніше кожен етап появи нових будівель, систем і військового потенціалу супроводжувався урочистостями з перерізанням стрічок, частуванням та святковою атмосферою.

"Сьогодні це виглядає недоречно: ми готуємося до війни, і кожен євро має витрачатися виключно на реальне зміцнення обороноздатності", – написала Вірк у соцмережах.

Вона додала, що кожна нова будівля та елемент спорядження – лише деталь загального пазла, яка сама по собі не формує цілісну картину.

"Тому надалі ми будемо розповідати про досягнення лише тоді, коли досягнуто чогось справді важливого: коли розвинуто потенціал, який реально робить Естонію сильнішою та допомагає їй захищатися. Мова йде не про те, щоб говорити менше, а про те, щоб більше зосередитися на речах, які дійсно мають значення для загальної картини", – додала вона.

Вірк також пояснила, що відомство переглянуло колишню практику інформування громадськості, за якої в центрі публічної комунікації надто часто опинялася якась церемоніальна подія, хоча реальної військової потужності у Сил оборони в результаті цієї "окремої події" ще не виникало.

Нагадаємо, в липні Естонія розпочала переговори щодо закупівлі ракет великої дальності для HIMARS.

У квітні прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що США повідомили його країні про можливі проблеми з постачанням зброї на тлі конфлікту на Близькому Сході.