В Эстонии решили реже устраивать демонстрации закупленного вооружения

Руководитель отдела коммуникаций Центра государственных оборонных инвестиций Эстонии (RKIK) Керли Вирк сообщила, что в дальнейшем ведомство будет реже освещать как торжественные мероприятия, так и элементы закупленного вооружения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Вирк отметила, что ранее каждый этап появления новых зданий, систем и военного потенциала сопровождался торжествами с перерезанием ленточек, угощениями и праздничной атмосферой.

"Сегодня это выглядит неуместно: мы готовимся к войне, и каждый евро должен тратиться исключительно на реальное укрепление обороноспособности", – написала Вирк в соцсетях.

Она добавила, что каждое новое здание и элемент снаряжения – лишь деталь общего пазла, которая сама по себе не формирует целостную картину.

"Поэтому в дальнейшем мы будем рассказывать о достижениях только тогда, когда достигнуто что-то действительно важное: когда развит потенциал, который реально делает Эстонию сильнее и помогает ей защищаться. Речь идет не о том, чтобы говорить меньше, а о том, чтобы больше сосредоточиться на вещах, которые действительно имеют значение для общей картины", – добавила она.

Вирк также пояснила, что ведомство пересмотрело прежнюю практику информирования общественности, при которой в центре публичной коммуникации слишком часто оказывалось какое-то церемониальное событие, хотя реальной военной мощи у Сил обороны в результате этого "отдельного события" ещё не возникало.

Напомним, в июле Эстония начала переговоры о закупке ракет большой дальности для HIMARS.

В апреле премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что США сообщили его стране о возможных проблемах с поставками оружия на фоне конфликта на Ближнем Востоке.