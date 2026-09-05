У Фараджа кажуть, що на посаді прем'єра він "розгромив би" Аргентину заради Фолклендів

Якби лідер британських правопопулістів Найджел Фарадж став прем’єр-міністром Великої Британії, він використав би всі можливості держави, включно зі збройними силами, для захисту Фолклендських островів від Аргентини.

Про це заявив представник правопопулістської партії Reform UK Роберт Дженрік, пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Дженрік, який відповідає у партії за фінансову політику, заявив, що за уряду Фараджа Лондон застосував би всі доступні інструменти проти Буенос-Айреса у разі нового конфлікту навколо островів, зокрема економічні санкції та військову силу.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп натякнув, що переглядає позицію Вашингтона щодо підтримки суверенітету Великої Британії над Фолклендськими островами.

Через кілька днів, у п’ятницю, аргентинський президент Хав’єр Мілей, союзник Трампа, посилив риторику щодо претензій своєї країни на острови, пообіцявши ввести санкції проти компаній, які ведуть буріння нафти поблизу без дозволу Буенос-Айреса.

Британський уряд негайно відкинув погрози Мілея. Речник Даунінг-стріт заявив, що мешканці островів мають право на самовизначення, і що Велика Британія підтримує їхнє право "розробляти свої природні ресурси для власної економічної вигоди".

Натомість Дженрік сказав журналістам на конференції Reform UK у Бірмінгемі, що якби Найджел Фарадж був прем’єр-міністром, то "Мілей не робив би того, що робить".

"Якби Найджел Фарадж був нашим прем’єр-міністром, ми б використали всі важелі британської держави – наші збройні сили, економічні санкції, усе – щоб захистити Фолклендські острови, і ми б розгромили Аргентину", – заявив Дженрік.

Позиція представника Reform UK щодо Мілея контрастує з попередніми заявами Фараджа на підтримку аргентинського президента. У 2024 році лідер Reform UK схвально відгукувався про його праву ідеологію та програму скорочення ролі держави, називаючи їх "дивовижними" та "неймовірними" й порівнюючи політику Мілея з "тетчеризмом на стероїдах".

Президент США Дональд Трамп також дав зрозуміти, що не прийде на допомогу Великій Британії у разі можливого майбутнього конфлікту з Аргентиною щодо Фолклендських островів, оскільки Лондон "не допоміг" йому з Іраном.