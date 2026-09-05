В окружении Фараджа говорят, что на посту премьера он "разгромил бы" Аргентину ради Фолклендов

Если бы лидер британских правопопулистов Найджел Фарадж стал премьер-министром Великобритании, он использовал бы все возможности государства, включая вооруженные силы, для защиты Фолклендских островов от Аргентины.

Об этом заявил представитель правопопулистской партии Reform UK Роберт Дженрик, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Дженрик, отвечающий в партии за финансовую политику, заявил, что при правительстве Фараджа Лондон применил бы все доступные инструменты против Буэнос-Айреса в случае нового конфликта вокруг островов, в частности экономические санкции и военную силу.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп намекнул, что пересматривает позицию Вашингтона относительно поддержки суверенитета Великобритании над Фолклендскими островами.

Через несколько дней, в пятницу, аргентинский президент Хавьер Милей, союзник Трампа, ужесточил риторику в отношении претензий своей страны на острова, пообещав ввести санкции против компаний, ведущих нефтяное бурение вблизи островов без разрешения Буэнос-Айреса.

Британское правительство немедленно отвергло угрозы Милея. Пресс-секретарь Даунинг-стрит заявил, что жители островов имеют право на самоопределение и что Великобритания поддерживает их право "разрабатывать свои природные ресурсы для собственной экономической выгоды".

В свою очередь, Дженрик сказал журналистам на конференции Reform UK в Бирмингеме, что если бы Найджел Фарадж был премьер-министром, то "Милей не делал бы того, что делает".

"Если бы Найджел Фарадж был нашим премьер-министром, мы бы задействовали все рычаги британского государства – наши вооруженные силы, экономические санкции, всё – чтобы защитить Фолклендские острова, и мы бы разгромили Аргентину", – заявил Дженрик.

Позиция представителя Reform UK в отношении Милея контрастирует с предыдущими заявлениями Фараджа в поддержку аргентинского президента. В 2024 году лидер Reform UK одобрительно отзывался о его правой идеологии и программе сокращения роли государства, называя их "удивительными" и "невероятными" и сравнивая политику Милея с "тэтчеризмом на стероидах".

Президент США Дональд Трамп также дал понять, что не придет на помощь Великобритании в случае возможного будущего конфликта с Аргентиной из-за Фолклендских островов, поскольку Лондон "не помог" ему с Ираном.