Зеленский: россияне не позволили Уиткоффу и Кушнеру прилететь на самолете

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина готовилась встретить представителей президента США Дональда Трампа – Стива Уиткоффа и его зятя Джареда Кушнера – в аэропорту.

Об этом он сказал перед встречей с представителями Трампа, видеозапись заявления президента приводит hromadske.

Переговорщики из США прибыли в воскресенье в Киев, их встречали на железнодорожном вокзале украинской столицы.

"К сожалению, русские своими ударами показали, что они (Уиткофф и Кушнер. – Ред.) не могут приземлиться, воспользоваться самолетом, хотя мы все подготовили, наши аэропорты работают", – заявил Зеленский перед тем, как Кушнер и Уиткофф прибыли кортежем на Софийскую площадь.

Ранее в воскресенье президент Зеленский рассказал, что провел совещание с переговорной группой перед встречей с представителями президента США.

Помощник главы государства РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин на переговорах с посланцами президента США в субботу рассказал им о уверенности в достижении целей войны; в Белом доме назвали переговоры "содержательными" и анонсировали объявление следующих шагов в ближайшие недели.